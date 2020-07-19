От шквалистого ветра и дождей пострадали 11 регионов

По информации МЧС, в российских регионах прошли сильные ливни с градом.

Ветер достигал скорости до 29 метров в секунду и повредил кровли зданий во многих регионах России.

Спасатели восстанавливают последствия непогоды в Карачаево-Черкесской Республике, в Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Рязанской, Тульской, Костромской, Самарской, Владимирской областях, Еврейской автономной области и Забайкальском крае.