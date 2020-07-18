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Сотрудники СИЗО поставляли заключенным мобильные телефоны и интернет

Россия » Центр » Москва

В камерах московского следственного изолятора "Матросская тишина" нашли модемы и телефоны, которые заключенные прятали в щелях нар и мебели. Отмечается, что среди аппаратуры были найдены беспроводные наушники.

За электронную технику арестанты выплатили сотрудником СИЗО более пяти миллионов рублей.

По данному делу задержан старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор режима отдела и надзора. Эти лица арестованы судом и отправлены в Лефортовский изолятор. Они обвиняются в превышении служебных полномочий, а также взяточничестве и вымогательстве.

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