Сотрудники СИЗО поставляли заключенным мобильные телефоны и интернет

В камерах московского следственного изолятора "Матросская тишина" нашли модемы и телефоны, которые заключенные прятали в щелях нар и мебели. Отмечается, что среди аппаратуры были найдены беспроводные наушники.

За электронную технику арестанты выплатили сотрудником СИЗО более пяти миллионов рублей.

По данному делу задержан старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор режима отдела и надзора. Эти лица арестованы судом и отправлены в Лефортовский изолятор. Они обвиняются в превышении служебных полномочий, а также взяточничестве и вымогательстве.