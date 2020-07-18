По словам мэра Москвы Сергей Собянина, туризм приносит столице России около 120 миллиардов рублей в год.
В статистику включены только данные о налогах об иностранных и российских туристов.
"Налогов от всех туристов — и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов", — рассказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.