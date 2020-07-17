Бывшая ведущая музканала подверглась нападению в гостинице

По информации "Комсомольской правды", бывшая телеведущая популярного музыкального телеканала подала заявление в полицию после того, как была изнасилована.

Инцидент произошел в номере элитной гостиницы, расположенной в самом центре Москвы.

По имеющимся данным, 28-летняя девушка оказалась в номере с мужчиной, которого практически не знала. Личные данные потерпевшей не раскрываются.

Позже стало известно, что по горячим следам был задержан 27-летний мужчина из Ленинградской области.