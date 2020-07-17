По информации "Комсомольской правды", бывшая телеведущая популярного музыкального телеканала подала заявление в полицию после того, как была изнасилована.
Инцидент произошел в номере элитной гостиницы, расположенной в самом центре Москвы.
По имеющимся данным, 28-летняя девушка оказалась в номере с мужчиной, которого практически не знала. Личные данные потерпевшей не раскрываются.
Позже стало известно, что по горячим следам был задержан 27-летний мужчина из Ленинградской области.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.