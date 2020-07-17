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В Петербурге ожидается рост тарифов на ЖКХ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил идею о создании единого межрегионального мусорного оператора в СПб и Ленобласти. Экоактивист и председатель регионального отделения организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук негативно оценил эту инициативу, отметив, что она может принести Петербургу и его жителям много вреда.

В письме губернатора СПб главе Минприроды Дмитрию Кобылкину написано о взаимодействии города и области на постоянной основе. Там также отмечается, что дополнительные нюансы проекта еще прорабатываются.

Примечательно, что до этого градоначальник придерживался иного мнения. Издание 47news опубликовало более ранний ответ Беглова Кобылкину по поводу видения идеи создания единого мусорного оператора.

Там градоначальник говорит о небольших территориях полигонов в Ленобласти и напоминает о законодательстве, где прописана необходимость создания мусорного оператора отдельно для каждого региона. В обратном случае придется изменить некоторые федеральные законы, нормативные акты и региональное законодательство.

"Запланированная терсхемой Ленобласти реконструкция действующих полигонов с целью увеличения их мощности в расчетные сроки не произведена. Строительство новых объектов по переработке, утилизации и размещению ТКО, запланированное на 2020-2021 годы, не начато", — четко обозначено там.

Экоактивист обращает внимание на то, что договоренности Беглова и Кобылкина — это только половина дела. Для реализации проекта по единому мусорному оператору нужно обращаться в Заксобрания СПб и Ленобласти, а также в Госдуму с предложением о внесении соответствующих поправок в некоторые законодательные акты.

По закону "Об отходах производства и потребления" работа с отходами в одном регионе ведется одним или несколькими мусорными операторами, но об едином операторе для двух субъектов РФ речи не идет.

Поэтому, согласно постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2016 г. N 881, один конкурс по выбору оператора не проводится для двух регионов. Создание одного мусорного оператора возможно только если в обоих субъектах будет избрана одна компания, предоставляющая соответствующие услуги. Для этого нужно создать специальные условия для проведения тендера, что нарушает закон о госзакупках.

В 2018 году региональным мусорным оператором стал МПБО-2. Еще один участник конкурса ООО "НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО" оспорил результаты и выиграл дело в суде. Контракт на 42 млрд рублей был расторгнут.

Создание единого оператора на базе области грозит Петербургу большими бюджетными потерями. Реализовывать процесс будет региональный подрядчик, который может, например, поднять тарифы, и сумма ЖКХ для петербуржцев увеличится. Тем временем выручка подрядчика перейдет в бюджет Ленинградской области, а город обяжут заплатить области за причиненный экологический ущерб.

"Это поток финансовый, это чиновники, которые сидят на этом самом потоке, и, конечно, здесь очень большое желание этот поток увеличить. Им всегда не хватает денег", — считает Шевчук.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день заводов, качественно перерабатывающих мусорные отходы, нет ни в городе, ни в Ленобласти. Это значит, что мусор придется везти на специальные полигоны.

Ненадежный оператор может просто выкинуть мусор в лесу, что спровоцирует появление незаконных свалок. Создание единого мусорного оператора приведет к экологической катастрофе в регионе, нанесет урон городскому бюджету и спровоцирует повышение тарифов ЖКХ для жителей. Это плохая инициатива, с какой стороны не посмотри.

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