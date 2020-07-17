"Спешил на место смерти друга". Житель Подмосковья попал в две аварии

Девятнадцатилетний житель Подмосковья узнал о смерти своего друга в ДТП и попытался добраться на место происшествия на такси.

Во время поездки молодой человек стал угрожать таксисту, в результате потасовки автомобиль врезался в дерево. Преступник сбежал.

После чего, в ближайшем поселении ему удалось угнать другой автомобиль, на котором он продолжил свой путь. Пьяный водитель угнанной "Лады" протаранил дерево. Отделавшись ссадинами он смог покинуть место происшествия.

По информации полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.