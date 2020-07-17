Собянин рассказал о иммунитете москвичей против коронавируса

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в столице создан коллективный иммунитет к COVID-19 почти у шестидесяти процентов жителей.

Он также отметил аналогичную ситуацию в Нью-Йорке.