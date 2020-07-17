По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в столице создан коллективный иммунитет к COVID-19 почти у шестидесяти процентов жителей.
Он также отметил аналогичную ситуацию в Нью-Йорке.
"При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца", — передает слова Собянина агентство РИА "Новости".
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.