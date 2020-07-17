Больше половины москвичей приобрели коллективный иммунитет к COVID

По формированию коллективного иммунитета к коронавирусу Москва ничем не уступает Нью-Йорку. В столицах России и США его имюет уже около 60% жителей.



Об этом рассказали в мэрии Москвы.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения. При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца", - пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Россия сможет избежать второй волны эпидемии коронавируса, если коллективный иммунитет будет на уровне не ниже 40%. То есть 40% жителей страны должны иметь антитела к COVID-19. Такое мнение высказал заслуженный врач России Владимир Круглый, оценивая итоги тестирования москвичей. Он отметил, что это хороший показатель, если шла сплошная проверка – и среди тех, кто переболел коронавирусом, и среди тех, кто не болел им.

По мнению профессора патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антона Ершова, стойкий иммунитет к коронавирусу может сформироваться у человека при условии, что заболевание протекало в средней степени тяжести, а сам пациент не принимал большое количество лекарственных препаратов.