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Оперштаб: у 26% новых инфицированных нет внешних проявлений COVID

Россия

Второй день подряд в Москве регистрируют меньше 600 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, прирост составил 575 человек.

Это на 10% меньше, чем было неделю назад. И уже больше двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный. Днем ранее сообщалось о 531 новом инфицированном в столице. Еще на сутки ранее их было уже 628 человек.

На втором месте по итогам суток идет Свердловская область, где заболел еще 301 местный житель. Бронза по приросту — у Ханты-Мансийского автономного округа, где положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки получили 249 человек.

Как отметили в оперативном штабе, новые случаи есть в 83 регионах страны. У 26% новых пациентов не было внешних проявлений болезни.

Еще в четырех регионах страны больше двухсот случаев: Санкт-Петербург (+244), Алтайский край (+228), Нижегородская область (+216), Ямало-Ненецкий автономный округ (+206). А вот в двух регионах прирост инфицированных меньше десятка. Так, в Ненецком АО — один случай, в Еврейской АО — четыре.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. 186 человек скончались от инфекции, 7 681 пациент выздоровел.

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