Сбербанк и Ростовская область будут развивать цифровые технологии

Губернатор Донского края Василий Голубев и президент Сбербанка Герман Греф подписали соглашение, предусматривающее развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий.

Стоит отметить, что регион и ранее активно взаимодействовал со Сбербанком, в частности, в сфере предпринимательства.

В рамках соглашения, подписанного 16 июля, стороны заинтересованы развивать проекты в рамках концепции "Цифровой регион".

"Целью данного соглашения является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надежных цифровых сервисов для жителей Ростовской области. Сбербанк будет активно участвовать в развитии и внедрении цифровых технологий предоставления финансовых услуг как для бизнеса, так и для населения, а также совершенствования банковской инфраструктуры на территории области", — отметил Герман Греф, подчеркнув, что соглашение будет последовательно реализовываться на основе дорожной карты.

Греф отметил также, что эти проекты не только повысят качество финансовых продуктов и услуг, но и обеспечат рабочие места.

Внедрение цифровых технологий на Дону происходит в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

Василий Голубев и Герман Греф также обсудили совместные программы, касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Сбербанк будет сопровождать проекты по оптимизации процессов в органах исполнительной власти. Также Василий Голубев предложил поддержать наработки Южного научно-образовательного центра. Стороны также обсудили развитие телемедицины, включение региона в программу "Школьная цифровая платформа".

"Правительство Ростовской области активно взаимодействует со Сбербанком в самых разных сферах. Особенно выделил бы здесь партнёрство в развитии донского предпринимательства. Так, в период пандемии малые предприятия получили от банка 628 беспроцентных кредитов на сумму 1,44 млрд рублей, еще 1818 малых предприятий получили льготные кредиты под 2 процента на возобновление деятельности — всего на 4,7 млрд рублей. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, не только в этой, но и других сферах. Например, в реализации проекта "Эффективный регион" и особенно, при внедрении цифровых технологий", — заявил Василий Голубев.

Отметим, что Сбербанк хорошо себя показал в период пандемии, оказав существенную поддержку населению и бизнесу: это и кредиты региональному бизнесу по программе господдержки под 0 %, и кредитные каникулы.