В России зарегистрировано 6 406 новых случаев коронавируса

Число летальных исходов от коронавируса в России вновь начало расти. За сутки скончались 186 человек, имевших положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, днем ранее летальных исходов было 167. Еще на день раньше скончались 156 инфицированных россиян. Всего в стране жертвами инфекции стали 12 123 человека.

За сутки в России число инфицированных выросло на 6 406. Накануне сообщалось о 6 428 новых случаях, днем ранее — о 6 422 случаях. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 759 203 случая заражения коронавирусом.

Выздороветь смогли уже 539 373 пациента. Из них за последние 24 часа — 7 681 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено свыше 24,3 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки их сделано 311 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 271,7 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что всего 17% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, когда она появится. 29% опрошенных отметили, что "скорее всего" прошли бы вакцинацию, а 28% точно уверены, что прививаться не будут.