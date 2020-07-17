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Больше 20 тысяч москвичей нашли работы во время эпидемии

Россия » Центр » Москва

В период самоизоляции московские центры занятости перешли на удаленный режим работы. В таком формате специалисты помогли найти работу более чем 25 тысячам жителей столицы.

Сейчас на сервисе "Моя работа" москвичей ждут свыше 70 тысяч вакансий.

"С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги центра занятости населения в онлайн. Несмотря на то, что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу все равно было возможно. Количество вакансий сейчас снова увеличивается. На данный момент в банке центра "Моя работа" можно найти более 70 тысяч вакансий, и их число ежедневно растет. Пандемия простимулировала компании оперативно отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить ряд проектов, связанных с дистанционным обслуживанием, онлайн-сервисами и обеспечением удаленной работы сотрудников. Это, естественно, изменило профиль вакансий и структуру навыков, необходимых организациям в этот период", — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что большой спрос был на менеджеров по логистике, курьеров, водителей, упаковщиков, складских рабочих, операторов колл-центров, менеджеров по онлайн-продажам, специалистов онлайн-сервисов и в сфере IT.

Сейчас наиболее востребованы специалисты по информационным технологиям: программисты, мобильные разработчики, тестировщики. Также требуются интернет-маркетологи, таргетологи, веб-дизайнеры.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в апреле и мае работодатели чаще всего размещали объявления о вакансиях врачей, грузчиков и junior-специалистов.

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