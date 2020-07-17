Более 1,7 тысячи человек сдали плазму для того, чтобы врачи могли справиться с коронавирусной инфекцией.
По информации заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, всего было заготовлено более тонны плазмы.
"В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц", — рассказала Ракова.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.