Для лечения москвичей от COVID-19 собрали более тонны плазмы

Более 1,7 тысячи человек сдали плазму для того, чтобы врачи могли справиться с коронавирусной инфекцией.

По информации заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, всего было заготовлено более тонны плазмы.