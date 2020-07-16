Больше двухсот школьников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Итоги первых трех экзаменов подведены в Подмосковье. Учителя выставили баллы школьникам, которые сдали ЕГЭ по литературе, информатике и географии.

Максимальный балл набрали больше двухсот ребят.

"По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 234 школьника из Московской области получили максимальную оценку — 100 баллов. Из них 195 ребят получили высший балл по литературе, 36 — по информатике и еще три выпускника заработали высший балл по географии", — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Педагоги учеников, которые получили по 100 баллов, будут поощрены финансово, им выплатят по 100 тысяч рублей. Такую же сумму получат ребята, которые наберут по 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в ЕГЭ по гуманитарным предметам решили не добавлять устную часть. С такой инициативой выступил депутат КПРФ Олег Смолин. Однако в Госдуме его не поддержали, так как, по мнению депутатов, устная часть приведет к субъективным оценкам.