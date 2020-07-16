За отказ удалить информацию предусмотрен штраф до 15 миллионов рублей

В Госдуму внесли новый законопроект, который предусматривает большие штрафы за отказ от удаления с сайта запрещенной информации.

Инициаторами нового закона выступили глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Согласно документу, провайдерам и владельцам сайтов, которые не предпринимают меры для удаления призывов к экстремизму, детской порнографии, информации о приготовлении наркотиков и прочих запрещенных материалов, полагается штраф.

Для физических лиц он составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.