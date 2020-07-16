В Госдуму внесли новый законопроект, который предусматривает большие штрафы за отказ от удаления с сайта запрещенной информации.
Инициаторами нового закона выступили глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.
Согласно документу, провайдерам и владельцам сайтов, которые не предпринимают меры для удаления призывов к экстремизму, детской порнографии, информации о приготовлении наркотиков и прочих запрещенных материалов, полагается штраф.
Для физических лиц он составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.
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