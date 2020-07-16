На несанкционированной акции в центре Москвы вечером среды полицейскими было задержано 132 человека. Двенадцать из них являются несовершеннолетними.
"Всего в полицию было доставлено 12 детей, были вызваны в отделения их родители", — сообщила агентству РИА "Новости" детский омбудсмен Ольга Ярославская.
Уточняется, что родители смогли забрать несовершеннолетних задержанных, но по данному делу будет проводиться проверка.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.