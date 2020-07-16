Во время несанкционированной акции протеста задержали 12 подростков

На несанкционированной акции в центре Москвы вечером среды полицейскими было задержано 132 человека. Двенадцать из них являются несовершеннолетними.

"Всего в полицию было доставлено 12 детей, были вызваны в отделения их родители", — сообщила агентству РИА "Новости" детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Уточняется, что родители смогли забрать несовершеннолетних задержанных, но по данному делу будет проводиться проверка.