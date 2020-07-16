В России хотят увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

Сенатор Александр Варфоломеев предложил увеличить возраст, в пределах которого человек считается молодым.

Зампред комитета по физической культуре и делам молодежи Сергей Кривоносов поддержал эту идею, заявив, что таким образом в законах будет четко написано, что такое молодая семья, кто такие молодые предприниматели и на какую господдержку они могут рассчитывать.