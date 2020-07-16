Прирост инфицированных в Москве снижается

Новые случаи коронавируса выявлены во всех регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, у 24,1% не было внешних проявлений болезни.

На первом месте по приросту коронавирусных больных идет Москва. За сутки в столице заболели COVID-19 531 человек. Это один из самых низких показателей. Большинство заболевших — 48,2% — в возрасте от 18 до 45 лет. Каждый третий пациент — в возрасте от 46 до 65 лет. 8% — дети до 18 лет.

Большой прирост отмечен в Свердловской области. За сутки положительные тесты получили 349 местных жителей. На третьем месте Санкт-Петербург, где 256 новых заболевших.

Больше двухсот случаев также выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе (+252), Нижегородской области (+221), Алтайском крае (+215). А вот в четырех регионах меньше десятка новых заболевших. В Чукотском АО, Ненецком АО — по одному новому инфицированному, в Севастополе — два, в Еврейской АО — четыре.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 428 новых пациентов. 8 443 человека выздоровели, 167 пациентов скончались.