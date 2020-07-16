Больше 160 россиян за сутки скончались от коронавируса

Жертвами коронавируса в России стали еще 167 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 156 летальных исходах. Днем ранее их было 175. Всего вирус унес жизни 11 937 россиян.

Прирост за сутки составил 6 428 новых случаев. Это больше, чем в предыдущие два дня: 15 июля сообщалось о 6 422 заражениях, 14 июля — о 6 248 инфицированных. С начала эпидемии в стране выявлено 752 797 случаев коронавируса.

Выздороветь смогли уже 531 692 пациента. За сутки их число выросло на 8 443 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже больше 24 миллионов тестов на COVID. Из них за последние сутки — 298 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 273,2 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Оксфорде прошли успешные испытания вакцины от коронавируса. Лекарство повысило иммунитет испытуемых. Финальное тестирование препарата пройдет в Бразилии. Вакцину проверят на 10 тысячах добровольцев в возрасте от 5 до 12 лет, от 56 до 69 лет, старше 70 лет.