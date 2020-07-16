Москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID

Больше двухсот пунктов, где можно сдать тест на коронавирус, открыли в Москве. Жители столицы могут проверить свое здоровье бесплатно.

Для этого необязательно иметь закрепление за определенной поликлиникой.

"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов — 162 взрослых и 45 — детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время — свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты, достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" — повторно не нужно обращаться в поликлинику", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сдать анализ взрослые москвичи могут по будням с 13 до 17 часов, в выходные — с 9 до 13 часов. Тесты у детей возьмут с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00, в выходные — с 9 часов до 14:30.

Ранее "Правда.Ру" писала, что мэр Москвы Сергей Собянин не исключает возможности возврата жестких ограничительных мер, но "есть больше шансов избежать этого".