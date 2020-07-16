Здравоохранение, образование и дорожная инфраструктура Дальневосточного федерального округа получат финансирование из федерального бюджета. До 2024 года в развитие ДФО вложат два триллиона рублей.
Сейчас в правительстве разрабатывают национальную программу для макрорегиона.
"Мы готовим по поручению президента РФ национальную программу развития Дальнего Востока, там в течение периода до 2024 года на нужды Дальнего Востока будет профинансировано более 2 триллионов рублей. Как раз на направления, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием. Поэтому у нас впереди 4 насыщенных года. Надеюсь, что за эти годы ситуация на Дальнем Востоке начнет меняться заметно", — рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, местные жители видят старания властей. В итоге сократился отток населения: люди стали уезжать в два раза реже. Правда, отток все равно есть, потому что жителям ДФО не хватает школ, больниц, медицина находится на низком уровне.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в нацпрограмму развития ДФО войдут меры поддержки туризма. По мнению властей, если улучшить инфраструктуру, регион станет более привлекательным для гостей.
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