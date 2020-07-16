Собянин не исключил повторного ужеточения ограничений из-за COVID

Жесткие ограничительные меры при необходимости могут вернуть в Москве. Такое решение будет принято, если эпидемиологическая ситуация значительно ухудшится.

Однако московские власти уверены, что есть серьезные шансы избежать этого.

"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жёсткой вспышки", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что в отдельных городах и мире вирус развивается по-разному. В отдельно взятом населенном пункте он доходит до пика, потом идет постепенное снижение. На больших территориях — Россия, Бразилия — вирус двигается волнообразно, постепенно, переходя от региона к региону.

Напомним, что с 13 июля в столице сняты очередные запреты. Разрешено гулять в парках культуры и отдыха, открыли детские лагеря, вновь работают аттракционы, по улице можно ходить без маски и перчаток.

С 1 августа ожидаются новые послабления. В частности, трибуны стадионов болельщики смогут занять наполовину.