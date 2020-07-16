Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Глава МВФ: мировая экономика еще не вышла из кризиса
Водитель успел высадить пассажиров до возгорания автобуса
В авиакатастрофе погибли семь сотрудников спецслужб Турции
Экс-полицейского будут судить за торговлю данными об умерших
МИД РФ: на границе с Грузией участились провокации
На пятницу назначен саммит лидеров ЕС. Будут делить деньги
Волна в соцсетях заставила правительство Ирана остановить казни
Министр обороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от РФ
Подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы

Нарушение тишины в многоквартирном доме может стоить 50 тысяч рублей

Россия

Член думского комитета Анатолий Выборный рассказал "Парламентской газете" о том, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, который обяжет собственников квартир в многоквартирных домах соблюдать ряд правил.

Так, по мнению депутата, штрафы для "шумных соседей" могут достигать десяти тысяч рублей. Однако некоторые предлагают установить еще более крупные суммы.

"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку нужно поднять до 50 тысяч рублей", — рассказал Выборный.

Последние материалы
Водитель успел высадить пассажиров до возгорания автобуса
В авиакатастрофе погибли семь сотрудников спецслужб Турции
Нарушение тишины в многоквартирном доме может стоить 50 тысяч рублей
Экс-полицейского будут судить за торговлю данными об умерших
МИД РФ: на границе с Грузией участились провокации
На пятницу назначен саммит лидеров ЕС. Будут делить деньги
Волна в соцсетях заставила правительство Ирана остановить казни
Министр обороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от РФ
Подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы
Канада приближается к нулю ежедневных смертей от COVID
Популярное
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Военные новости
Украина ведет флот НАТО к Крыму
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ