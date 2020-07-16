Член думского комитета Анатолий Выборный рассказал "Парламентской газете" о том, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, который обяжет собственников квартир в многоквартирных домах соблюдать ряд правил.
Так, по мнению депутата, штрафы для "шумных соседей" могут достигать десяти тысяч рублей. Однако некоторые предлагают установить еще более крупные суммы.
"Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку нужно поднять до 50 тысяч рублей", — рассказал Выборный.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.