Нарушение тишины в многоквартирном доме может стоить 50 тысяч рублей

Член думского комитета Анатолий Выборный рассказал "Парламентской газете" о том, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, который обяжет собственников квартир в многоквартирных домах соблюдать ряд правил.

Так, по мнению депутата, штрафы для "шумных соседей" могут достигать десяти тысяч рублей. Однако некоторые предлагают установить еще более крупные суммы.