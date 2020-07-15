В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы

По словам губернатора Вологодкой области Олега Кувшинникова, деревянная школа горела среди ночи, поэтому в здании никого не было.

"В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Щебеньгском Погосте", — написал Кувшинников на своей странице во ВКонтакте.

Губернатор также сообщил, что учеников старших классов будут возить на учебу в райцентр, а для начальных классов выделят помещение в местном детском саду.