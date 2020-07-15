Возобновление работы организаций сферы услуг и торговли после снятия ограничительных мер может повлечь за собой рост цен на непродовольственные товары и услуги.
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг; торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен", — об этом говорится в материалах Банка России.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.