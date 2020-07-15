Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы

В городе Щедринск Курганской области более пятидесяти человек отравились купленной шаурмой.

По информации газеты "Курган и курганцы", четырнадцатого июля 34 человека пожаловались на отравление едой в одном из павильонов быстрого питания. 15 апреля зафиксировано еще семнадцать случаев отравления.

Роспотребнадзор и Следственный комитет проводят соответствующие проверки заведения.