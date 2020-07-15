Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Аналитик рассказал, как изменятся нацпроекты в России
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Эксперт: смерть посла Кипра в Румынии вряд ли связана с политикой
Должников по алиментам лишат возможности откупаться маленькой суммой
В "Уфе" обнаружили два положительных теста на коронавирус
Путин и Меркель против изменения Минских договоренностей

Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы

Россия » Урал » Курган

В городе Щедринск Курганской области более пятидесяти человек отравились купленной шаурмой.

По информации газеты "Курган и курганцы", четырнадцатого июля 34 человека пожаловались на отравление едой в одном из павильонов быстрого питания. 15 апреля зафиксировано еще семнадцать случаев отравления.

Роспотребнадзор и Следственный комитет проводят соответствующие проверки заведения.

Последние материалы
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы
Забытый первооткрыватель русской Америки
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Аналитик рассказал, как изменятся нацпроекты в России
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Эксперт: смерть посла Кипра в Румынии вряд ли связана с политикой
Должников по алиментам лишат возможности откупаться маленькой суммой
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Популярное
Правительство
Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко

Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.

Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Мир. Новости мира
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Российский шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Российский шоу-бизнес
Екатерина Волкова полностью оголилась для новой фотосессии
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Песков рассказал, в чем опасность протестов в Хабаровске
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ