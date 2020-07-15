Должников по алиментам лишат возможности откупаться маленькой суммой

Министерство юстиции и ФССП предполагают лишить возможности должников по алиментам выплачивать только символическую сумму.

По словам главного судебного пристава РФ Дмитрий Аристова, алиментщики платят по 500 рублей при сумме долга в несколько сотен тысяч рублей и привлечь таких граждан к уголовной ответственности практически невозможно.

"Чтобы минимизировать эту хитрость, готовим совместно с Минюстом изменения в закон", сообщил Аристов.

Поправки в закон позволят привлечь должников к уголовной ответственности.