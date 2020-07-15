Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Хоккеист Илья Никулин уходит из спорта
Участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске раздают маски
Ученые: шпинат нормализует артериальное давление
Владимир Путин приедет в Крым
Песков: Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Больше сотни политиков хотят быть губернаторами регионов России
Огурцы защитят от развития сахарного диабета
Ведущая потеряла зуб в прямом эфире
Армения призывает Россию вмешаться в ситуацию с Азербайджаном

Синоптик: потепления на этой неделе ждать не стоит

Россия

Улучшения погоды на этой неделе жителям столичного региона ждать не стоит. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

О погоде до конца недели "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"18 градусов. Я посмотрел, какие температуры на этой неделе в среду, четверг, в пятницу. Температура будет до 20-ти градусов. Даже 14-19 — в четверг такое понижение. И такой температурный фон характерен для летней погоды в июле в Заполярье, в Нарьян-Маре. А до этого в выходные температура была около 30 градусов — такая, как в Краснодаре. Тут буквально за несколько дней по климату москвичи перемещаются из такой жаркой погоды юга европейской территории в Заполярье. Такая прохладная температура будет. Самое главное, что она еще облачная, дождливая. И усиление ветра до 15-20 метров в секунду этих ближайших трех дней", — рассказал эксперт.

К выходным в Москве станет теплее. Столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов. Жары не будет, но станет комфортнее. При этом ночью тоже будет достаточно тепло: 12-14 градусов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что осень и зима тоже принесут россиянам немало сюрпризов.

Последние материалы
Больше сотни политиков хотят быть губернаторами регионов России
Огурцы защитят от развития сахарного диабета
Ведущая потеряла зуб в прямом эфире
Армения призывает Россию вмешаться в ситуацию с Азербайджаном
Названо место проведения боя Нурмагомедов - Гэтжи
Гонения на христиан: чума мирового масштаба
Голикова напомнила о невыполнении одного пункта при борьбе с "ковидом"
Греки недовольны властями из-за переговоров с Турцией
Дерматовенеролог объяснила, почему опасно грызть заусенцы
Александр Искандарян: Баку обязан "спасти лицо" после убийства генерала
Популярное
Правительство
Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко

Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.

Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Мир. Новости мира
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Российский шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Российский шоу-бизнес
Екатерина Волкова полностью оголилась для новой фотосессии
Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова Игорь Буккер Как русский автопром становился заложником иностранцев Игорь Буккер
Комментарии
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Песков рассказал, в чем опасность протестов в Хабаровске
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ