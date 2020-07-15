Синоптик: потепления на этой неделе ждать не стоит

Улучшения погоды на этой неделе жителям столичного региона ждать не стоит. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

О погоде до конца недели "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"18 градусов. Я посмотрел, какие температуры на этой неделе в среду, четверг, в пятницу. Температура будет до 20-ти градусов. Даже 14-19 — в четверг такое понижение. И такой температурный фон характерен для летней погоды в июле в Заполярье, в Нарьян-Маре. А до этого в выходные температура была около 30 градусов — такая, как в Краснодаре. Тут буквально за несколько дней по климату москвичи перемещаются из такой жаркой погоды юга европейской территории в Заполярье. Такая прохладная температура будет. Самое главное, что она еще облачная, дождливая. И усиление ветра до 15-20 метров в секунду этих ближайших трех дней", — рассказал эксперт.

К выходным в Москве станет теплее. Столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов. Жары не будет, но станет комфортнее. При этом ночью тоже будет достаточно тепло: 12-14 градусов.

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