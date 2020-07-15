Голикова напомнила о невыполнении одного пункта при борьбе с "ковидом"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не выполнили всего один пункт плана борьбы с коронавирусом: не ввели режим ЧС.

"Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось вводить в стране карантин в режиме чрезвычайного положения", — сказала вице-премьер в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова отметила, что это единственный случай, когда невыполнение плана не повлекло за собой серьезных последствий.