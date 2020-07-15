ГИБДД и ФССП готовят совместные рейды по всей России

Должники-автомобилисты рискуют остаться без машин. Совместные рейды готовят судебные приставы и сотрудники ГИБДД.

Проверки пройдут по всей стране. Дорожные полицейские будут проверять по базе судебных приставов владельцев автомобилей. При наличии большой задолженности, "железного коня" могут тут же арестовать.

Особое внимание уделят тем, кто не оплачивает алименты, штрафы, налоги. Проблемы могут ждать тех, кто имеет задолженности перед банками и учреждениями ЖКХ.

На помощь специалистам придут современные технологии. Камеры будут определять номера автомобилей и сразу сравнивать их с данными из баз. Получив сигнал, сотрудники ГИБДД остановят в потоке нужный автомобиль. Под пристальное внимание попадут таксисты и коммерческий транспорт.

Рейд организуют и в курортных зонах. Как показывает практика, несмотря на нежелание платить по счетам, должники не отказывают себе в отдыхе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что без машины осталась актриса Елена Беркова. Она ездила на автомобиле своего пропавшего мужа. Ее остановили на МКАДе, судебные приставы вручили постановление и тут же описали иномарку.