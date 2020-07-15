ЗАГСы Москвы доступны без предварительной записи

Подать заявление на оформление брака, расторгнуть брак, получить консультацию или справку в Москве теперь проще. Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись.

Теперь граждане могут посетить эти учреждения в любое удобное время.

"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов. За 3 месяца отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг — регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Те, кто уже записан в ЗАГС, получат услуги в приоритетном порядке.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве вновь разрешили проводить торжественную регистрацию брака. Также можно устраивать выездные росписи в необычных местах. Меры предосторожности по-прежнему будут соблюдаться: после каждой пары зал регистрации брака будут проветривать и дезинфицировать.