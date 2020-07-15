Оперштаб: у каждого четвертого инфицированного нет признаков COVID

Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки получили жители всех без исключения регионов России. У каждого четвертого инфицированного не было внешних проявлений заболевания.

Наибольший прирост по-прежнему в Москве. В столице зарегистрировано 628 новых случаев. Как отметили в оперативном штабе, рекордно низкий уровень заболеваемости в Москве держится уже третью неделю. Прирост за последние две недели сократился на 27,3%.

Еще в шести регионах количество новых заболевших превышает две сотни. Так, в Санкт-Петербурге положительные тесты получили 264 человека, в Свердловской области — 263 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе — 251 человек, в Алтайском крае — 246 человек, в Нижегородской области — 229 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе — 202 человека.

А вот в пяти регионах прирост инфицированных COVID-19 минимален. В Севастополе и Чукотском АО коронавирус подхватили по одному местному жителю. В Ненецком АО их в три раза больше. В Еврейской АО четыре новых случая, в Магаданской области — шесть.

Всего в России за сутки зарегистрировано 6 422 новых случая заражения коронавирусом. 156 человек скончались, 10 424 пациента вылечились.