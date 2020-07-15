С 16 по 18 июля некоторые улицы города попадут под отключение горячей воды.
"Подачу водоснабжения приостановят в пределах улиц: проспект Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Магистральная, Литвинова, Земеца, проспект Кирова, Победы, Промышленности, Советской Армии, Московское шоссе, Потапова, Ново-Садовая, 1-я просека, 5-я просека, Солнечная, Ташкентская, Алма-Атинская", — уточнили в ресурсоснабжающей организации.
Отключение подачи горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний на Самарской ТЭЦ. Оборудование будет подготовлено в осенне-зимнему периоду.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.