Жители Самары на несколько дней станутся без горячей воды

С 16 по 18 июля некоторые улицы города попадут под отключение горячей воды.

"Подачу водоснабжения приостановят в пределах улиц: проспект Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Магистральная, Литвинова, Земеца, проспект Кирова, Победы, Промышленности, Советской Армии, Московское шоссе, Потапова, Ново-Садовая, 1-я просека, 5-я просека, Солнечная, Ташкентская, Алма-Атинская", — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Отключение подачи горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний на Самарской ТЭЦ. Оборудование будет подготовлено в осенне-зимнему периоду.