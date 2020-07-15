Волгоградец, священнослужитель Дмитрий Климов написал обращение президенту России Владимиру Путину.
По его словам, во время сдачи экзамена ЕГЭ в аудитории, где находился его сын, температура воздуха превышала 30 градусов тепла.
"Накануне экзаменов я, общаясь по телефону с директором лицея №10, просил хотя бы разрешить поставить вентиляторы в аудиторию", — возмущается Климов.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.