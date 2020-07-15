Священник пожаловался Путину на жару во время сдачи ЕГЭ

Волгоградец, священнослужитель Дмитрий Климов написал обращение президенту России Владимиру Путину.

По его словам, во время сдачи экзамена ЕГЭ в аудитории, где находился его сын, температура воздуха превышала 30 градусов тепла.