В России выявлено 6 422 новых случая COVID

В России зарегистрировано 6 422 новых случая коронавируса. Таковы данные за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, накануне было 6 248 новых случаев. А днем ранее прирост инфицированных составил 6 537 человек. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 746 369 случаев заболевания COVID-19.

От болезни скончались уже 11 770 человек. Из них за последние сутки — 156 пациентов. Накануне летальных исходов было 175, а еще на день раньше — 104.

Врачи вылечили 523 249 россиян, имевших диагноз "коронавирус". За сутки их прибавилось на 10 424 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже больше 23,7 миллиона тестов на COVID. ИЗ них за последние сутки — 258 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 270,9 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в крови людей, у которых коронавирус протекает в сложной форме, обнаружили опасное антитело. Именно эта частица провоцирует сильные воспалительные реакции. По словам ученых, обнаружение "троянского" антитела заставляет сомневаться в безопасности методики переливания плазмы людей, вылечившихся от коронавируса.