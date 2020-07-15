Произошла разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз".
По информации администрации поселка Тухард в Таймырском районе, в результате произошедшего случился разлив авиационного топлива.
"Основная часть попала в малое озеро, и по ручью, соединяющему оба озера, попало и в большое", — сказал собеседник агентства "ТАСС".
Уточняется, что на месте розлива работают три вертолета, 13 единиц техники и 89 человек.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.