Разлитое в Красноярском крае авиационное топливо попало в два озера

Произошла разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз".

По информации администрации поселка Тухард в Таймырском районе, в результате произошедшего случился разлив авиационного топлива.

"Основная часть попала в малое озеро, и по ручью, соединяющему оба озера, попало и в большое", — сказал собеседник агентства "ТАСС".

Уточняется, что на месте розлива работают три вертолета, 13 единиц техники и 89 человек.