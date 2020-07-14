В Краснодаре выпала двухнедельная норма осадков. Город затопило

В Краснодаре всего за два часа выпала двухнедельная норма осадков, которая затопила некоторые городские улицы.

Непогода парализовала движение трамваев, троллейбусов и автомобилей.