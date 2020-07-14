В Краснодаре всего за два часа выпала двухнедельная норма осадков, которая затопила некоторые городские улицы.
Непогода парализовала движение трамваев, троллейбусов и автомобилей.
"В связи с обильными осадками стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Буденного, Горького и Октябрьской. Вынужденно остановлено движение троллейбусов №8, 10", — сообщили в МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление".
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.