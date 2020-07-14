Новые коронавирусные больные есть в 83 регионах России

В Москве, Санкт-Петербурге и ХМАО наибольший прирост коронавирусных больных. За сутки новых случаи выявлены в 83 регионах России.

Как сообщает оперативный штаб, всего в стране положительные тесты на COVID-19 получили 6 248 человек. У 24,5% из них не было внешних проявлений болезни.

В Москве за сутки число зараженных увеличилось на 613 человек, в Санкт-Петербурге — на 281 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 268 человек. Также большой прирост зафиксирован в Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), Ямало-Ненецком автономном округе (+211).

А вот в восьми региона новых случаев меньше десятка. Так, в Севастополе положительный тест на коронавирус получил один местный житель. Столько же в Ненецком АО. В Еврейской АО пять новых случаев, в Крыму — семь, в Костромской области — восемь, в Чечне, Калининградской области и Карели — по девять.

С начала эпидемии в России выявлено 739 947 случаев заболевания. Жертвами инфекции стали 11 614 россиян. Победить заболевание смогли 512 825 пациентов.