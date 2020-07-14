Число коронавирусных больных в России увеличилось на 6 248 человек

Еще 6 248 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 6537 новых случаях. Еще на сутки ранее их было 6615 человек. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 739 947 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса скончались 175 человек. Это больше, чем в предыдущие дни. Так, накануне было 104 летальных исхода, днем ранее — 130. Всего жертвами инфекции стали 11 614 россиян.

Выздороветь смогли уже 512 825 пациентов. Из них за последние сутки — 8 804 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 23,4 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа их сделано 203 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 273,9 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в мире уже более 13 миллионов коронавирусных больных. Вирус убил 570,9 тысячи человек.

Немецкие ученые уверены: однажды переболев коронавирусом, человек может заболеть снова. Чем больше времени после выздоровления проходит, тем меньше антител остается в крови человека. Значит, он снова может заболеть COVID-19.