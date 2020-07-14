В московских школах начнется изучение генетики

В Москве началась системная работа по развитию таланта школьников в области генетики. Она объединит успешные практики вузов и институтов РАН, ведущих школ столицы и курсы Центра педагогического мастерства, медицинских и биомедицинских классов, а также проекта "Математическая вертикаль". Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В этом году в рамках Московской олимпиады школьников уже прошла олимпиада по генетике. Ее цель — заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные науки. Именно она и положила начало системной работе.

В онлайн-олимпиаде приняли участие почти 4 тысячи школьников 8-11 классов из 69 регионов России. Ее организаторами выступили Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и биологический факультет МГУ. Более 400 столичных школьников стали победителями и призерами.

В следующем учебном году олимпиада по генетике пройдет в традиционном формате. В сентябре стартуют модули подготовки учителей и олимпиада для учителей, онлайн-модули для школьников, а система практикумов для учителей и школьников будет расширена.

В июне онлайн-курсы повышения квалификации уже прошли 90 учителей из 52 школ Москвы, которые прослушали лекции ведущих ученых. В сентябре будут запущены схожие занятия для школьников.