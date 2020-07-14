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Доходы от платных парковок в Москве потратят на ремонт дворов

Россия » Центр » Москва

В Северном административном округе Москвы пройдут масштабные ремонты дворов. В порядок приведут 58 пространств в 16 районах.

Это будет сделано за счет денег, полученных с платных парковок.

"За счет средств от платных парковок по 58 адресам в САО отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны, обустроят цветники, посадят деревья и кустарники. Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием, — рассказали в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.

Больше всего дворов обновят в Ховрине, Дмитровском и Бескудниковском районах. При этом ремонты идут даже в тех местностях, где нет платных парковок. Дворы, которые требуют внимания, выбирают сами москвичи. Голосование проходит на портале и в приложении "Активный гражданин".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве после карантина открывается парк "Остров мечты". Посетителей здесь ждут с 18 июля. Здание будет полностью продезинфицировано. А на выходе в каждое помещение установлены напольные дезинфекторы, всего их около 200 на весь парк.

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