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В Приморье введен карантин из-за африканской чумы свиней

Россия » Дальний Восток

Кировский район Приморского края закрыт на карантин — там обнаружен очаг заражения свиней вирусом АЧС.

Об этом сегодня сообщило правительство региона.

"Заболевшие животные выявлены в селах Марьяновка и Степановка. Сейчас ветеринарные службы проводят дезинфекцию хозяйств в частном секторе", — говорится в официальном заявлении.

Таким образом, карантин в Приморье действует уже в четырех районах. Ранее случаи заболевания АЧС были выявлены в Лесозаводске, Яковлевском районе р Чугуевском МО.

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