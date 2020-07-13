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Ферленги: "Башкирия — субъект с минимальными экономическими рисками"

Россия » Поволжье » Уфа

14 июля президент Ассоциации итальянских промышленников Эрнесто Ферленги примет участие в пленарном заседании Международного форума "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства", который пройдёт в Уфе.

"Башкирия является для нас одним из приоритетных направлений. Мы видим, что руководство региона делает ставку на работу с инвесторами. Только за последний год республика поднялась на 7 строчек в национальном инвестиционным рейтинге, войдя в ТОП-10. Я не сомневаюсь, что данный тренд будет продолжен", — говорит спикер форума "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства", президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. — "Помимо традиционных секторов сотрудничества — нефтегазового и сельского хозяйства, на наш взгляд, заслуживает внимания сотрудничество в сфере фармацевтики, туризма, культурного обмена. Также республика представляет интерес в качестве крупного логистического хаба. В целом Башкортостан является субъектом с минимальными экономическими рисками, что очень важно при принятии инвестиционных решений".

В 2019 году между Правительством Башкортостана и Ассоциацией итальянских промышленников Confindustria Russia был подписан меморандум о сотрудничестве. Планируется развивать взаимовыгодные отношения в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, нефтесервисной отрасли и культуры.

"Главная сила в условиях современного рынка — это импортозамещение, локализация производства. Поэтому мы готовы создавать совместные российско-итальянские предприятия. В Башкортостане наша задача — максимально быстро и эффективно привести сюда итальянские компании и начать совместную работу", — сообщил Эрнесто Ферленги.

Международный форум "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства", пройдёт в Уфе 14 июля. Ведущие российские политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого предпринимательства соберутся в конгресс-холле "Торатау", чтобы обсудить меры поддержки МСП в России. Кроме Эрнесто Ферленги иностранные делегации представят:

  • директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии г-жа Каур Перминдер Джит,
  • президент Союза китайских предпринимателей в России г-н Чжоу Лицюнь,
  • исполнительный директор компании DBA GROUP S. p. A. Раффаэле Де Беттин,
  • и советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Бизнес и Власть: Эволюция партнерства", на котором запланированы выступления Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации Бориса Титова, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, а также первого заместителя премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова.

В рамках форума уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации Борис Титов проведет презентацию индекса "Административное давления — 2020", который базируется на показателях обращений бизнесменов в контрольно-надзорные органы страны.

Форум будет проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по реализации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний. В связи с этим количество участников будет ограничено.

Пропуск на площадку получат только аккредитованные журналисты. Также будет доступна онлайн-трансляция пленарного заседания на сайте biznesivlast. ru.

Организаторами Международного форума "ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства" выступают Правительство Республики Башкортостан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа".

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