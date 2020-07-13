Судью Хахалеву из Краснодара лишили статуса

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву лишили статуса. Решение было вынесено Высшей квалификационной коллегией судей.

Оказалось, что судья часто прогуливала работу. За несколько лет она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. В 2017 году Хахалева не рассмотрела ни одного уголовного дела, а в 2017 году только пять.