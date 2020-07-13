В ГД оценили вероятность введения траурного дня из-за COVID

День траура по погибшим от коронавируса проходит сегодня в Казахстане. 13 июля президент страны Касым_Жомарт Токаев объявил днем национального траура.

Может ли такой день быть объявлен в России, "Правда.Ру" спросила у председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

"Каждая человеческая жизнь уникальна и каждому человеку мы просто низко кланяемся и семьи поддерживаем. В принципе, некая память об эпидемии, о коронавирусной инфекции могла быть заключена в том числе монументально, например, памятник врачам, которые боролись, можно определенный день сделать днем памяти. Некий день солидарности в противостоянии, национального единства в противодействии, в противостоянии инфекции. В этой плоскости я бы, например, подумал", — отметил эксперт.

Он пояснил, что любая трагическая дата должна нести в себе жизнь. Ведь даже отправляясь на кладбище проведать умерших родственников, россияне берут с собой детей, внуков, обеспечивая тем самым преемственность поколений. Поэтому, если памятная дата будет выбрана и объявлена, это нужно подать так, уверен Морозов, чтобы была не только печаль и тоска, но и отражена борьба, движение вперед, умение противостоять серьезным вызовам.