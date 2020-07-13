Трутнев подверг критике работу властей Хабаровска

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном регионе Юрий Трутнев сейчас находится с рабочим визитом в Хабаровском крае.

Он раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала. Трутнев утверждает, что в организации митингов виновны руководители силовых структур и члены правительства региона.