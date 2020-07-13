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Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровский край с инспекцией

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск. Цель его визита — проверить, что все работает в штатном режиме.

Об этом рассказал сам полпред президента на Дальнем Востоке.

"Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег.

Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", — пояснил вице-премьер.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Хабаровске прошла третья акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В несанкционированном митинге участвовали тысячи местных жителей. Полиция задержала четверых человек.

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