Новые случаи коронавируса выявлены в 84 регионах России

Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Москве.

В столице коронавирусом заболели еще 672 человека. В Санкт-Петербурге выявлен 291 новых случай заражения. На третьем месте по приросту зараженных Ханты-Мансийский автономный округ, где заболели 270 местных жителей.

В Алтайском крае 235 заболевших, в Свердловской области — 218, в Нижегородской области — 212, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205, в Иркутской области — 203.

В 11 регионах России за сутки число заболевших увеличилось менее, чем на два десятка. Так, в Еврейской АО новых инфицированных — шесть, в Севастополе и Чечне — по десять, в Костромской области — 11, в Калининградской области — 12, в Карелии — 15, в Крыму, Северной Осетии, Ингушетии и Адыгее — по 16, в Магаданской области — 17.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 537 новых случаев COVID-19. Жертвами инфекции стали 104 пациента, выздороветь смогли 2 906 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса. Речь идет о тех, кто находится в группе риска.