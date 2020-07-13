Еще 6 537 россиян заболели коронавирусом

Число летальных исходов от коронавируса в России стало снижаться. По данным оперативного штаба, жертвами инфекции стали еще 104 человека.

Накануне сообщалось о 130 скончавшихся от коронавируса пациентах. Днем ранее их было 188. Всего с начала эпидемии в России умерли 11 439 россиян, имеющих положительные тесты на COVID-19.

За сутки число инфицированных увеличилось на 6 537 человек. У 25,6% не было внешних проявлений заболевания. Общее число зараженных в стране 733 699.

Победить болезнь смог уже 504 021 пациент. Из них за минувшие сутки — 2 960 человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, в России проведено свыше 23,2 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки их сделано 261 тысяча. Под наблюдением медиков остаются 275,3 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВОЗ сообщила о рекордном росте числа инфицированных COVID в мире. За последние сутки число коронавирусных больных увеличилось на 230 370 человек. Наибольший прирост в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Ежедневно регистрируется около пяти тысяч летальных исходов.