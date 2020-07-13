В Крыму проложено 50 километров трубопровода между водохранилищами

Между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Крыму было проложено более 50 километров трубопровода военными из Западного и Южного округов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что военнослужащие планируют возвести трубопровод, через который ежесуточно будет перебрасываться около 50 тысяч кубометров воды.