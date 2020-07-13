Между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Крыму было проложено более 50 километров трубопровода военными из Западного и Южного округов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что военнослужащие планируют возвести трубопровод, через который ежесуточно будет перебрасываться около 50 тысяч кубометров воды.
"Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым", — сообщили в Минобороны РФ.
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